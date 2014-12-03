ВОЗ пересмотрела данные о количестве смертей от лихорадки Эбола
10:36, 03 декабря 2014Зарубежные новости
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По словам представителей ВОЗ, власти Либерии ошибочно посчитали вместе с жертвами лихорадки Эбола около 1000 пациентов, умерших по другим причинам
REUTERS
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила статистику относительно количества людей, умерших от лихорадки Эбола, пишет Reuters.
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По словам представителей ВОЗ, власти Либерии ошибочно посчитали вместе с жертвами лихорадки Эбола около 1000 пациентов, умерших по другим причинам. Всего зарегистрировано 5987 смертей, почти на 1000 меньше, по сравнению с 7 тыс заявленными ранее.
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