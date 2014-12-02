Число жертв лихорадки Эбола выросло до 7 тысяч
10:46, 02 декабря 2014Зарубежные новости
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Лихорадка Эбола была диагностирована уболее 16 тыс. жителей стран Западной Африки
REUTERS
Количество жертв лихорадки Эбола в Западной Африке возросло до 7 тыс. человек.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на Всемирную Организацию Здравоохранения.
ВОЗ не может обосновать причину резкого роста числа жертв - более 1200 летальных исходов.
Лихорадка Эбола была диагностирована уболее 16 тыс. жителей стран Западной Африки. Самая сложная ситуация - в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее.
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