Душевную боль увидели на томограмме

Учёные из университета Колорадо в Боулдереподвергли функциональной МРТ несколько десятков добровольцев. Одновременно с этим участникам показывали фотографии бывших друзей и любовников, отвергнувших их в прошлом, либо подносили к рукам испытуемых очень горячие предметы, вызывая боль. Как показала фМРТ, в ответ на такие разные стимулы у испытуемых активировались разные участки коры головного мозга.

С одной стороны, такой результат несколько расстраивает, потому что показывает, что невозможно переносить методики, разработанные для борьбы с физической болью, на боль душевную, на что вполне серьезно надеялись некоторые нейрофизиологи. С другой стороны, теперь понятно, как количественно измерить уровень социальной боли: для этого тоже можно использовать фМРТ.

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