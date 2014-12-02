Растительные средства для похудения скрывают подвох
Распространенная растительная добавка, обещающая активнее сжигать калории без физической нагрузки, вообще небезопасна
Например, распространенная растительная добавка, обещающая активнее сжигать калории без физической нагрузки (это подтвердили эксперименты), вообще небезопасна, пишет meddaily.ru со ссылкой на New Scientist.
Берберин - растительный экстракт, который добавляют в разные средства китайской медицины. Он, как было установлено, помогает бороться с инсулиновой резистентностью и позволяет контролировать вес. Секрет в том, что экстракт активирует коричневый жир, сжигающий калории, и, по факту, превращает в него белый жир, запасающий калории.
Известно: в рамках эксперимента тучным мышам давали экстракт каждые 3 дня в течение месяца. И в результате отложения коричневого жира начинали сжигать больше калорий, чем у контрольной группы. А белый жир начинал действовать как коричневый. Таким образом, несмотря на жирный рацион, основная группа лучше контролировала вес.
Скептики подчеркивают: эффективность экстракта доказывают тесты с грызунами. А физиология человека отличается от животных. Плюс, соединение производит токсический эффект на центральную нервную систему. И длительных наблюдений среди принимающих экстракт никто не проводил. Значит, актуальной информации о безопасности нет.