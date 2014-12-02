Растительные средства для похудения скрывают подвох

Например, распространенная растительная добавка, обещающая активнее сжигать калории без физической нагрузки (это подтвердили эксперименты), вообще небезопасна, пишет meddaily.ru со ссылкой на New Scientist.

Берберин - растительный экстракт, который добавляют в разные средства китайской медицины. Он, как было установлено, помогает бороться с инсулиновой резистентностью и позволяет контролировать вес. Секрет в том, что экстракт активирует коричневый жир, сжигающий калории, и, по факту, превращает в него белый жир, запасающий калории.

Известно: в рамках эксперимента тучным мышам давали экстракт каждые 3 дня в течение месяца. И в результате отложения коричневого жира начинали сжигать больше калорий, чем у контрольной группы. А белый жир начинал действовать как коричневый. Таким образом, несмотря на жирный рацион, основная группа лучше контролировала вес.

Скептики подчеркивают: эффективность экстракта доказывают тесты с грызунами. А физиология человека отличается от животных. Плюс, соединение производит токсический эффект на центральную нервную систему. И длительных наблюдений среди принимающих экстракт никто не проводил. Значит, актуальной информации о безопасности нет.