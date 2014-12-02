В России трудовых мигрантов обязали покупать медицинскую страховку

Трудовой кодекс РФ дополняется статьей, которая предписывает заключать трудовые договора с иностранными гражданами только при наличии у них полиса добровольногомедицинского страхования (ДМС) или договора с медицинским учреждением на предоставление услуг.

Исключение составляют случаи, когда медуслуги предоставляются иностранцу за счет работодателя. Оформление полиса ОМС для таких сотрудников российским законодательством не предусмотрено, сообщает ТАСС.

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Кроме того, работодатель обязан уволить иностранного сотрудника в случае окончания срока действия его медполиса, разрешения на работу или патента, аннулирования вида на жительство. При этом работнику при расторжении договора обязаны выплатить выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.