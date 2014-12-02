Кофеин защищает от болезни Альцгеймера - ученые

Умеренное потребление кофе может на 20% снизить риск развития болезни Альцгеймера, об этом на европейском научном симпозиуме "Alzhemier-2014" сообщили представители Института научной информации о кофе (Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC).

Читайте такжеКофе помогает бороться с последствиями ожирения

Согласно докладу представителей ISIC, в течение четырех лет проводили исследования, в ходе которых выяснилось, что употребление 3-5 чашек кофе в день может помочь организму защититься от болезни Альцгеймера. Этот тяжелый недуг поражает в среднем одного человека из двадцати в возрасте старше 65 лет. В Европе число людей старше 65 лет в ближайшие годы вырастет с 15,4% до 22,4%, и для европейцев болезнь Альцгеймера станет серьезнейшей проблемой.

Ученые отмечают, что правильное питание играет существенную роль в сохранении когнитивных функций человека. Одним из правильных вариантов питания, снижающих риск появления деменции, является средиземноморская диета из рыбы, свежих фруктов, овощей, оливкового масла и красного вина. Представители ISIC подчеркивают, что полезные соединения - полифенолы, присутствующие в средиземноморской диете, есть также и в кофе.

Кофеин в напитке помогает предотвратить образование амилоидных бляшек и нейрофибрилярных клубков в мозге - двух признаков болезни Альцгеймера. В дополнение к этому как кофеин, так и полифенолы уменьшают воспаление и износ клеток головного мозга, особенно в гиппокампе и коре.

РИА Новости