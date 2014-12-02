Лихорадка Эбола может распространиться и на другие части мира - ООН

Риск распространения смертоносного вируса Эболы на другие части мира все еще очень высок, об этом ВВС рассказал глава миссии ООН по противодействию вирусу на западе Африки Тони Банбери.

При этом он отказался отвечать на вопрос, удалось ли достичь целей в борьбе с лихорадкой, поставленных до 1 декабря.

Они касались людей, которых лечат, а также безопасного захоронения инфицированных тел.

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Господин Банбери выступил в столице Сьерра-Леоне городе Фритауне, которое входит в ряд тех, кто пострадал больше всего.

В воскресенье бульдозеры расчищали большие площади для нового могильника в городе.

К месту постоянно прибывали новые автомобили с мертвыми людьми, а несколько сотен работников копали могилы.

В октябре Тони Банбери сообщил Совету Безопасности ООН, что для успешного противостояния недугу до первого декабря нужно, чтобы 70% инфицированных получали лечение, а 70% умерших от Эболы необходимо было безопасно похоронить.

Это не окончательные цели ООН, главная цель - снизить смертность от вируса до нуля.

По словам Тони Банбери, 70-процентного показателя удалось достичь в "подавляющем большинстве" регионов трех наиболее пострадавших стран - Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии.

Но, добавил он, в некоторых областях, особенно в Фритауне и Порт-Локо в Сьерра-Леоне, пока добиться этого не удалось.

В целом вспышка вируса Эболы забрала уже более 6 тысяч жизней - преимущественно в странах Западной Африки. Более 16 тысяч человек инфицированы.

Согласно последним данным, до сих пор из-за болезни умирают от 200 до 300 человек еженедельно.

Но ситуация была бы еще хуже, если бы ООН не вмешалась, считает господин Банбери.

"Раньше мы утвердили стратегию, чтобы контролировать этот кризис, включающий лечебные центры, безопасные захоронения и мобилизацию общин. Эта стратегия работает", - заявил он.

При этом Тони Банбери подчеркнул, что, несмотря на все меры, все еще существует риск распространения Эболы на другие части мира.

"Кто может самолетом отправиться к Азии, Латинской Америки, Северной Америки или Европы... Вот почему так важно достичь нулевого показателя как можно скорее", - добавил глава миссии ООН.

BBCUkrainian.com