Вирус лихорадки Эбола добрался до Италии

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Rai News 24, это первый случай заражения гражданина Италии лихорадкой Эбола.

Врач будет помещен в Национальный институт инфекционных заболеваний "Лаццаро Спалланцани" в Риме.

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Как сообщила министр здравоохранения Италии Беатриче Леренцин, заболевший медик чувствует себя нормально, минувшей ночью у него не было жара и других выраженных симптомов болезни.

Число жертв лихорадки Эбола, по данным ВОЗ на 18 ноября, составило 5459 человек, всего зафиксировано 15 тысяч 351 случай заражения. В частности, в Сьерра-Леоне зафиксированы 533 новых случаев заражения.