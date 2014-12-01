Ночные перекусы ухудшают память

Ученые из Университета Калифорнии провели свое новое исследование на крысах. Они хотели выяснить, к чему приводит нарушение режима питания, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Мыши - ночные животные, поэтому они, как правило, бодрствуют ночью и спят в течение дня. В исследовании крысы соблюдали нормальный режим сна (спали днем). Исследователи кормили одну группу животных только ночью, а другую - только днем. Режим сна крыс, питавшихся днем, немного изменился, однако, в общем они спали, ели и весили столько же, сколько крысы из контрольной группы.

Чтобы оценить память мышей, ученые провели два эксперимента. В первом они поместили грызунов в коробку с двумя разными предметами и дали животным время для их исследования. После того, как экспериментальная группа какое-то время питалась только днем, крыс вновь поместили в коробку. В ней были один уже знакомый им предмет и один новый. Оказалось, память крыс с нарушенным режимом питания ухудшилась. Они исследовали знакомый предмет дольше, чем грызуны из контрольной группы.

Во втором эксперименте ученые заставили животных испытывать страх при определенных обстоятельствах. Через некоторое время грызунов вернули в угрожающую обстановку. Исследователи заметили: крысы, питавшиеся днем, боялись реже, чем животные из контрольной группы. Изменение режима питания заставило их забыть о страхе. Кроме того, ученые отметили, что крысы из экспериментальной группы обучались хуже, чем грызуны, которые питались нормально.