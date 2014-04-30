Кому нельзя есть грейпфрут

Грейпфрут опасен тем, что совершенно несовместим со многими лекарственными средствами, поэтому после приема лекарства в течение длительного времени стоит избегать употребления грейпфрута. При взаимодействии сока грейпфрута с некоторыми видами лекарств возможны серьезные последствия, угрожающие жизни человека.

Также грейпфрут стоит избегать при обострении желудочно-кишечных заболеваний. Также не стоит есть этот фрукт людям с повышенной кислотностью желудка. Особенно опасно выпивать грейпфрутовый сок натощак, ведь это может пагубно повлиять на слизистую желудка и кишечника. Сок грейпфрута у таких людей способен вызвать сильные болезненные ощущения в желудке, что обусловлено воспалением слизистой желудка и кишечника.

Этот плод разрушает эмаль из-за содержащихся в нем кислот. Таким образом грейпфрут провоцирует развитие кариеса. Минимизировать данное деструктивное воздействие возможно только при полоскании зубов каждый раз после употребления грейпфрута в пищу.