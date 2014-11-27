Сны способны раскрывать внутреннюю тягу к насилию

Если человеку снится самоубийство, то днем он может проявлять большую агрессию, предупреждают ученые. Такие сны в целом чаще снятся жестоким интровертам, которым трудно наладить контакт с другими, пишет meddaily.ru со ссылкой Live Science. Однако независимые эксперты уже успели раскритиковать данное заявление.

Между тем, Майкл Шредл, руководитель лаборатории сна Центрального института психического здоровья Германии, убежден: то, что происходит в снах, часто является гипертрофированным отражением состояния человека во время бодрствования. Это доказал опрос 443 студентов. Добровольцы могли в среднем вспомнить 2-3 сна в неделю, и примерно 19% студентов снилось убийство. У мужчин больше было агрессивных снов, чем у женщин.

Что действительно удивило ученого, так это связь подобных снов не только с агрессивностью, но и с замкнутостью человека. Видимо, интроверты нередко скрывают агрессию, которая проявляется в снах. К счастью, сны с убийством снились не так часто - в 3,8% случая у мужчин и в 0,6% случая у женщин.