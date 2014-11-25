Терапевтические беседы снижают риск самоубийства

Ученые из университета Джона Хопкинса проследили за судьбой свыше пяти тысяч датчан, которые пытались совершить самоубийство и которым предоставили психосоциальное консультирование.

Через пять лет количество самоубийств среди этих людей снизилoсь на 26% по сравнению с теми людьми, которые не имели таких сеансов, обнаружили ученые.

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Psychiatry.

Участники исследования согласились пройти в клиниках Дании от шести до десяти сеансов терапии по предотвращению самоубийств.

Исследователи сравнили их результаты с данными около 17 тысяч людей, которые не посещали терапевтических сессий.

Цель этой терапии - дать людям время и пространство, чтобы они поговорили о своих проблемах и проанализировали свои сложные чувства с профессионалом.

В течение первого года у тех, кто получал терапию, вероятность повторного самоубийства сократилась на 27%. У них также на 38% был меньше риск умереть по любой другой причине.

Через пять лет эта же группа продемонстрировала на 26% меньше самоубийств. Десять лет спустя положительные эффекты терапии были все еще очевидны.

"Теперь у нас есть доказательства того, что психосоциальная терапия, которая обеспечивает поддержку, а не лечение, - может предотвратить самоубийства в группе людей, которые имеют высокий риск умереть в результате суицида", - говорит Аннет Ерлангсен из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса.

По словам исследователей, скорее всего, ключом к успеху терапевтических сессий стало безопасное и конфиденциальное место, где можно поговорить.

Ученые говорят, что планируют собрать больше данных о том, какие конкретно виды терапии работают лучше всего.

BBCUkrainian.com