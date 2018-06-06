Названа неожиданная польза кофе

Ученые отметили, что добровольцы в опытной группе сообщали о повышении внимательности после употребления кофе.

Употребление кофеина повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.

Об этом говорится в статье ученых из Университета штата Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе, опубликованной в Journal of Psychopharmacology. Об этом сообщает MedicalXpress.

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В эксперименте приняли участие 72 студента: они не знали о настоящей его цели. Критерии отбора испытуемых включали в себя умеренное употребление кофе - 4 чашки в день - и отсутствие аллергии. Их разделили на две группы: одна (опытная) получала напиток до обсуждения темы, предложенной исследователями, вторая (контрольная) — после.

Оказалось, что употребление кофе до выполнения задачи улучшало оценки работоспособности коллектива в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой.

Также был проведен второй эксперимент, в котором участвовали 62 студента, употреблявшие в ходе исследования кофе с кофеином и без. Он показал аналогичный результат.

Ранее американские ученые провели исследование, в котором выяснилось, что риск впасть в депрессию снижается на 20% при употреблении кофе.