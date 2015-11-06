Какие свойства кофе полезны для здоровья

Почему каждый день нужно пить кофе? Сколько его можно пить? И чем же полезен напиток? Мы отвечаем на эти вопросы, пишет sunny7.ua.

Почему каждый день нужно пить кофе: какая польза для здоровья?

Полезные антиоксиданты

Считается, что зеленый чай богат антиоксидантами. Это правда, но в кофе их в 4 раза больше. Почему каждый день нужно пить кофе? Все потому, что антиоксиданты – это мощное оружие против блуждающих молекул, которые могут уничтожать клетки ДНК и приносить вред организму. Это в свою очередь ведет к преждевременному старению, нарушению работы головного мозга и нервной системы.

Лечим депрессию

Американские ученые провели исследование, в которым выяснилось, что риск впасть в депрессию снижается на 20% при употреблении кофе. Это объясняется наличием в нем гормона удовольствия. Особенно полезно употреблять кофе осенью, когда человек больше всего подвержен риску впасть в депрессию.

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Почему каждый день нужно пить кофе? Потому что он снижает риск развития рака кожи – меланомы. По исследованиям ученых Национального института изучения рака (США) таким целебным свойством обладает только настоящий кофе с кофеином.

Предотвращаем появление умственных болезней

Эксперименты европейских ученых доказали, что кофе положительно сказывается на работе головного мозга. Его употребление может предотвратить болезнь Альцгеймера. Еще одно исследование Университета Южной Флориды и Университета Майами рассказали о том, что люди старше 65 лет, которые употребляли кофе, начинали страдать этим недугом значительно позже, чем те, кто кофе не пил.

Кофе от стресса

Изучения влияния кофе в Национальном Университете Сеула привело к выводу, что запах кофе может снять стресс от недосыпания. Эксперимент проводился на крысах. После лишения их сна ученые обнаружили положительные изменения в головном мозге от запаха кофе.

Кофе – это самый употребляемый напиток в мире после воды. По данным статистики человек выпивает за год столько кофе: в Финляндии – 11,9 кг, Швеции – 7,3 кг, Эстонии – 5,5 кг, Литве – 3,8 кг, Латвии 2,3 кг, Украине – 1,9 кг. А общее количество потребленных кружек кофе во всем мире равняется 2,5 млрд

Как видим, кофе благоприятно влияет на организм человека. Но нужно знать меру и помнить несколько правил по употреблению его. Специалисты рекомендуют выпивать в день не более одной чашки кофе. В противном случае, вся польза кофе сведется на «нет». И помните, вечером его лучше заменить на чай.