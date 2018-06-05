Ученые выяснили, какие средства гигиены могут вызывать рак
Антибактериальный агент триклозан, содержащийся в таких средствах гигиены, как зубная паста и мыло, способен вызвать рак толстой кишки и ее воспаление.
Об этом говорится в статье сотрудников Массачусетского университета в Амхерсте, сообщает портал MedicalXpress.
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Ученые изучили влияние триклозана на здоровых и больных лабораторных мышей. Выяснилось, что применение антибактериального агента способствовало развитию рака кишечника и колита у всех грызунов, участвовавших в эксперименте.
"Это исследование показало, что триклозан изменил фикрофлору кишечника мыши, увеличил воспаление, усилил симптомы колита и стимулировал рост клеток рака толстой кишки, связанного с колитом", — говорится в статье.
Так, после употребления антибактериального вещества у животных на 75% уменьшилось количество бифидобактерий. Эти полезные бактерии, в том числе, угнетают патогенные бактерии, синтезируют витамины группы В и участвуют в расщеплении сахаров.
Ранее исследователи выяснили, что малые дозы триоксида мышьяка помогают добиться ремиссии при остром промиелоцитарном лейкозе - разновидности рака крови.