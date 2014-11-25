Как бороться с паникой и волнением

Испытывать волнение, панику или беспокойство свойственно как мужчинам, так и женщинам. Поэтому побороть эти неприятные чувства и эмоции, которые зачастую возникают в самый неподходящий момент, помогут ТОП-3 эффективных совета, сообщает joinfo.ua.

Учащенное сердцебиение возникает тогда, когда человек испытывает волнение или страх. В таких случаях надпочечники начинают вырабатывать норадреналин. Успокоиться поможет периодическое напряжение брюшных мышц.

Панику необходимо пресекать в корне. Для того, чтобы побороть сильный и внезапный страх, необходимо медленно вдохнуть, расслабив руки. За время вдоха досчитайте до трех. Данный метод поспособствует поднятию уровня эндорфинов (гормоны, которые отвечают за чувство удовольствия). Повторите это упражнение несколько раз.

Часто бывает так, что во время панических атак волосы вздыбливаются, а кожа покрывается так называемыми мурашками или пилоэрекцией.

Однако справиться с такими проявлениями беспокойства и страха довольно легко. "Гусиная кожа" исчезнет, стоит лишь сделать глоток горячего чая, который расслабит фолликулы. Волосы можно просто пригладить.