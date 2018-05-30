В Китае мужчине вырезали 15-килограммовую опухоль, с которой он прожил почти 50 лет (фото)
16:12, 30 мая 2018Зарубежные новости
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Опухоль появилась у мужчины 47 лет назад и сначала была размером с яйцо.
В Китае мужчине вырезали 15-килограммовую опухоль / фото Asia Wire
В Китае хирурги провели 10-часовую операцию по удалению 15-килограммовой опухоли у 64-летнего мужчины.
Китаец Чжао Синфу почти 50 лет игнорировал образование, сообщает Daily Mail. Опухоль появилась у мужчины в возрасте 17 лет и сначала была размером с яйцо.
Китаец прожил с опухолью почти 50 лет / фото Asia Wire
После того, как опухоль стала настолько тяжелой, что мешала Синфу ходить, его сын обратился к врачам.
Хоть китаець и чувствует себя легче после операции, он шутит: "Я еще не привык, что оно не там".
После операции муж шутит, что почуваеться непривычно без 15-килограммовой опухоли / фото Asia Wire
Как сообщал УНИАН, в феврале индийские врачи успешно удалили самую большую в мире опухоль мозга.
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