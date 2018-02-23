Индийские врачи успешно удалили самую большую в мире опухоль мозга
15:41, 23 февраля 2018Зарубежные новости
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Операция прошла успешно, жизнь пациента вне опасности.
Операция длилась семь часов. / Фото УНИАН
Индийские врачи успешно удалили самую большую в мире опухоль мозга.
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Согласно публикации, это самая большая из зарегистрированных в мире опухолей мозга.
Операция длилась семь часов.
Пациент жил с этой опухолью три года. Врачи в других больницах утверждали, что опухоль неоперабельна.
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