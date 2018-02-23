Операция прошла успешно, жизнь пациента вне опасности.

Индийские врачи успешно удалили самую большую в мире опухоль мозга.

Читайте такжеВ США проведена операция по разделению сиамских близнецов, которые срослись головами (видео)В Мумбаи врачи удалили 31-летнему пациенту опухоль мозга весом в 1,8 килограммов. Операция прошла успешно, жизнь пациента вне опасности, сообщает BBC.

Согласно публикации, это самая большая из зарегистрированных в мире опухолей мозга.

Операция длилась семь часов.

Пациент жил с этой опухолью три года. Врачи в других больницах утверждали, что опухоль неоперабельна.