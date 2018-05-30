Роговицу впервые напечатали на 3D-принтере

Ученые утверждают, что могут напечатать индивидуальные роговицы для каждого человека из стромальных клеток.

Биоинженеры вплотную приблизились к печати человеческих органов. В январе ученые из Великобритании создали методику 3D-печати тканей человеческого организма.

Они впервые напечатали мягкие ткани с помощью "быстрой заморозки". Сейчас исследователи из Ньюкаслского университета (Великобритания) создали роговицу на основе стволовых клеток, передает Naked Science.

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Ученым наконец удалось сформировать подходящие биочернила. Смесь содержит клетки стромы роговицы живого донора, альгинаты (полисахариды) и коллаген — белок, составляющий основу соединительной ткани организма. На основе этого вещества обычный 3D-принтер сформировал здоровую роговицу за десять минут.

Профессор Че Коннон (Che Connon) объяснил, как команда добилась результата: "Наш уникальный гель — это комбинация из альгината и коллагена: они поддерживают жизнь в стволовых клетках во время производства материала. Сам материал при этом достаточно жесткий, чтобы удерживать заданную форму, и достаточно мягкий, чтобы беспрепятственно выйти из принтера. Этот результат основывается на нашей предыдущей работе, в которой мы несколько недель сохраняли клетки живыми при комнатной температуре внутри аналогичного геля".

Размеры роговицы подстраивались под показатели конкретного донора. Специалисты заверяют, что точно так же могут смоделировать роговицу любого человека. Изобретение должно пройти ряд испытаний в течение нескольких лет — и только тогда оно поступит в больницы для трансплантации.

Ранее исследовательской группе из Больницы Морристона с помощью трехмерной печати удалось создать хрящевую ткань, подходящую для пересадки.