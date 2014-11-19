Сколько сахара и сладостей можно есть на протяжении дня

На сахар не должно приходиться более 10% от всех калорий, поступивших в организм за день. Но лучше опустить процентное соотношение до 5%,сообщают специалисты всемирной организации здравоохранения. Получается где-то 50 граммов в день для взрослого человека с нормальным весом. Это касается и добавленного сахара, и сахара, присутствующего в продукте изначально. С особым вниманием следует относиться к меду, сиропам, сокам, фруктовым концентратам, пишет healthyliving.com.ua.

Последний раз нормы по сахару вводились примерно 10 лет назад. Некоторые эксперты убеждены: 10% - слишком много, принимая во внимание мировую эпидемию ожирения. Но реально снизить показатель до 5% очень трудно.

Также рекомендации должны подстраиваться под жителей разных стран. Например, по мнению специалистов, в Великобритании следует сократить потребление сахара до 11,6% для взрослых и до 15,2% для детей. А это явно больше 10%.

Диетолог Катарин Дженнер не понимает, почему у ВОЗ ушли годы, чтобы изменить рекомендации. Ведь подобные изменения значительно отражаются на здоровье людей во всем мире, на распространенность ожирения и диабета 2-го типа. Как показали исследования, сам сахар не провоцирует ожирение. Но когда человек его активно потребляет, к примеру, со сладкими напитками, то он набирает вес. Сладкие продукты просто не дают ему насытиться. Также сахар опасен для зубов. Если на сахар приходится менее 10% калорий в ежедневном рационе, то риск образования кариеса снижается.