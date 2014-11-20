Число жертв лихорадки Эбола составило 5 420 человек

В частности, в Сьерра-Леоне зафиксированы 533 новых случая заражения. Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер, данные касаются восьми стран, где отмечено распространение лихорадки.

Согласно обнародованным ранее данным, число погибших от лихорадки Эбола составляло 5 177 из 14 413 зараженных. Подавляющее большинство случаев заражения и смертей приходится на три страны - Гвинею, Либерию и Сьерра Леоне.

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Лихорадка Эбола — острая вирусная болезнь, имеющая высокую степень заразности, характеризуется тяжелым течением, высокой смертностью и развитием геморрагического синдрома (склонность к кожной геморрагии и кровоточивости слизистых оболочек). Коэффициент летальности лихорадки доходит до 90%. Вспышки лихорадки Эбола происходят в основном в отдаленных селениях Центральной и Западной Африки, близ влажных тропических лесов.