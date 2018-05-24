Шашлык назвали источником проникающих в кожу канцерогенов

Ученые оценили опасность летучих канцерогенных соединений, возникающих при жарке мяса на углях. Выяснилось, что значительная часть этих веществ поступает в организм через кожу.

Китайские исследователи изучили, как дым от жарки мяса на открытом огне воздействует на организм человека.

Выяснилось, что основной удар вредных продуктов горения приходится не на дыхательные пути, как ожидалось, а на кожу. Большой опасности для здоровья эти вещества не представляют, но они могут стать дополнительным фактором риска для тех, кто часто готовит мясо таким образом. Работа опубликована в журнале Environmental Science & Technology, передает Naked Science.

При жарке барбекю или шашлыка выделяются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) — соединения, образующиеся при горении органического сырья. Многие ПАУ повышают риск развития онкологических заболеваний у тех, кто часто подвергается их воздействию, например у пожарных.

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В новом исследовании приняли участие 20 мужчин в возрасте от 22 до 25 лет. Ученые пригласили их на барбекю на открытом воздухе, эксперимент длился 2,5 часа. Перед началом опыта все волонтеры сдали на анализ по три образца мочи, собранных с интервалом в несколько часов. Участников разделили на три группы. Добровольцы вместе готовили мясо на огне, но только одной группе разрешили есть его — так ученые выясняли, как влияют на организм ПАУ, поступающие с пищей. Вторая группа находилась у огня без каких-либо средств защиты от дыма, а люди из третьей группы носили респираторы со сжатым воздухом, так что воздействию дыма подверглась только их кожа. После эксперимента мужчины еще раз сдали мочу на анализ.

Ученые проанализировали количество продуктов распада ПАУ в образцах мочи, а также изучили пробы воздуха, собранные во время эксперимента. Как и ожидалось, наибольшее количество ПАУ получили те, кто ел жареное мясо. Однако вторым по степени опасности источником канцерогенов оказалось воздействие на кожу, а не вдыхание дыма.

Снизить эффект вредных веществ помогает одежда с длинными рукавами, однако ученые выяснили: ткань действительно защищает кожу, но недолго. Когда материя пропитывается дымом, кожа получает больше канцерогенов. Чтобы снизить риск для здоровья, ученые рекомендуют менять одежду сразу же после готовки.

Ранее ученые заявили, что человеческая деятельность является главной причиной распространения онкологических заболеваний среди людей и животных, обитающих в природной среде.