Землю накроют мощные магнитные бури: как облегчить их влияние на организм

В первый месяц лета планету накроют мощные магнитные бури - их пик придется на 1 и 2 июня.

На Землю надвигаются мощные магнитные бури, их влияние жители планеты могут ощущать 1 и 2 июня.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Так, слабая магнитная буря достигнет Земли 1 июня. А поднимется она до уровня G2 на следующий день, 2-го числа.

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На протяжении трех дней - 3, 4 и 5-го июня - будут ощутимы магнитные колебания.

В эти дни нужно быть максимально внимательными к своему здоровью, ведь магнитное поле воздействует на скорость реакции и сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Человек может испытывать боли в сердце, мигрени и слабость.

Чтобы облегчить влияние магнитных бурь на организм, нужно отказаться от алкоголя и тяжелой пищи, чаще устраивать прогулки, пить больше воды, избегать тяжелых физических нагрузок и раньше ложиться спать.

Как сообщал УНИАН, на Земле ожидаются средние магнитные бури с 20 по 25 мая. 28-31-го числа прогнозируются слабые.