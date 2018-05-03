Календарь магнитных бурь в мае: врачи советуют беречь свое здоровье

В мае ученые прогнозируют один из самых сильных всплесков магнитной активности за 2018.

Эксперты обнародовали расписание магнитных бурь в мае.

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В мае ученые прогнозируют один из самых сильных всплесков магнитной активности за 2018. Магнитные колебания ожидаются 6, 8, 9, 10, 18 числа. Небольшая магнитная буря возможна 7 мая, пишет ТСН .

Сильнейшие магнитные бури прогнозируются от 11 до 17 мая. Средние магнитные бури ожидаются от 20 до 25 мая. От 28 до 31 мая ученые прогнозируют слабые магнитные бури.

В дни магнитных бурь людям стоит быть более внимательными к своему здоровью - врачи рекомендуют больше отдыхать, пить мятный чай и гулять на свежем воздухе.

Не рекомендуется переутомлять себя в спортзале, нервничать или недостаточно спать .

Особенно нужно внимательно за собой следить гипертоникам и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такие люди могут в эти дни страдать от головной боли, быть раздражительными и чувствовать тревогу.

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Также специалисты рекомендуют на это время отказаться от алкоголя и курения, а также наладить систему питания: откажитесь от жирной и тяжелой пищи, избегайте продуктов, которые способствуют задержке жидкости в организме (соленое и копченое).