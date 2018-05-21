Ученые установили частоту занятий спортом, чтобы сохранить сердце "молодым"

Занятий спортом два-три раза в неделю недостаточно для того, чтобы сохранять здоровье артерий, полагают ученые.

Несмотря на то, что любая физическая активность уменьшает риск сердечных заболеваний, по-настоящему эффективно бороться со старением артерий и сердца можно только занимаясь спортом четыре-пять раз в неделю.

К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале The Journal of Physiology, наблюдавшие за группой из ста пожилых людей, передает Би-би-си.

Всем участвовавшим в эксперименте людям было больше 60 лет. Каждый из них занимался спортом больше 25 лет, но с разной частотой.

Участников разделили на четыре группы, ранжируя их от "новичков", которые занимаются меньше двух раз в неделю, до "профессиональных спортсменов", занимающихся спортом по шесть-семь раз в неделю и участвуюющих в соревнованиях.

Целью ученых было установить, у какой из этих групп самые здоровые артерии, и, соответственно, какой уровень физической активности необходим, чтобы эффективно бороться с артериальной жесткостью и старением сосудов.

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При этом факторы, связанные с образом жизни участников, например, курение или употребление алкоголя, в исследовании не учитывались.

С возрастом стенки артерий у большинства людей становятся более жесткими и теряют эластичность. Артериальная жесткость считается одним из важных факторов риска сердечных заболеваний.

У людей, занимавшихся по два-три раза в неделю, были здоровыми средние артерии, по которым кровь поступает в область шеи и головы. Однако более крупные сосуды, по которым кровь доходит в область груди, у этой группы наблюдаемых были жесткими.

Однако у группы людей, которые занимались по четыре-пять раз в неделю, и крупные и средние артерии были здоровыми и эластичными.

"Это очень интересная работа, потому что она позволит нам разработать комплексы упражнений, которые помогут сохранять сердце "молодым", и даже возвращать молодость сердцам и артериям пожилых людей", - говорит доктор Бенджамин Ливайн из Института спортивной и экологической медицины.

Как говорит Ливайн, "повернуть процесс старения сердца вспять" становится поздно после 70 лет. В этом возрасте изменить структуру артерий уже очень сложно, даже если заниматься спортом каждый день в течение года.

Ранее ученые из Университета Мичигана обобщили полученные в 23 исследованиях данные о состоянии здоровья более 1000 людей и пришли к выводу об однозначной связи физической активности и чувства счастья.