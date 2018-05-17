Сколько людей будет проживать в Украине в 2050 году: прогнозы экспертов ООН

11:23, 17 мая 2018
Зарубежные новости
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В ООН прогнозируют сокращение населения Украины / Фото УНИАН

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Специалисты Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовали прогноз о численности населения планеты.

В то же время демографы отмечают, что в Китае рост численности населения продолжится до 2030 года, после чего также пойдет на спад и составит 1,3 миллиарда человека, что даже меньше сегодняшних показателей. Лидерство перейдет к Индии, в которой в 2050 году, по прогнозам, будет проживать 1,6 миллиарда людей.

Всего к середине века Землю будут населять 9,7 миллиарда человек.

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Теги: #показатели рождаемости#демографическая ситуация