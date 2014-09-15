Профилактика сколиоза у ребенка

Около 50% школьников имеют определенную форму сколиоза. Задача родителей - сделать все, чтобы вовремя обнаружитьзаболевание ипредотвратить его развитие.

Сколиоз - заболевание прогрессирующее, характеризующееся дугообразным искривлением позвоночника, часто сочетается с деформацией (скручиванием) позвонков и бывает как врожденным, так и приобретенным. Мягкость костей и слабость мышц, подъем тяжестей, длительное сидение, особенно в школе, - все это, в первую очередь, способствует развитию приобретенной формы сколиоза. Готовя ребенка к школе, нужно позаботиться, чтобы позвоночник не испытывал больших нагрузок, а это означает соблюдение следующих рекомендаций:

Работайте над осанкой

Когда человек сидит, позвоночник нагружен сильнее, чем когда он стоит. Проследите за осанкой ребенка: нужно чтобы она сильно не наклонялась вперед и не отклонялав сторону туловище, которое должно быть выпрямлено, с обязательной опорой в спинку кресла. Парты и столы должны соответствовать росту ребенка, высота сиденья - длине голеней. Ноги должны упираться в пол, лопатки - в спинку стула, а глаза должны быть на расстоянии 26-32 см от тетради или учебника. Научите ребенка правильно сидеть за партой и самогоследить за собственной осанкой.

Приобретите "правильный" портфель

Дети, которые регулярно носят рюкзак весом более 20% от массы своего тела, особенно рискуют испортить свою осанку. Неправильно подобранный портфель, даже при минимальном количестве учебников, также будет способствовать искривлению позвоночника. Специалисты рекомендуют рюкзак с ортопедической спинкой - она ​​должна быть ровной и жесткой. Жесткий корпус посередине должен повторять изгибы позвоночника. Рюкзак не должен быть больше шириныплеч ребенка, а также провисать ниже пояса. Кроме того, ремни должны быть широкими и мягкими, с креплениями, которые регулируют длину. Важно воспитать привычку у ребенка использовать ремни так, чтобы равномерно распределить вес портфеля.

Выбирайте обувь для хорошей осанки

Обувь школьника должна соответствовать всем ортопедическим требованиям: высокий задник, удобный подъем, наличие супинатора. Нужно помнить, что неправильно подобранные туфли могут способствовать развитию такого заболевания, как плоскостопие.

Организуйте ребенку удобное место для работы над домашним заданием

Важно, чтобы ребенок не сидел лицом к стене. Психологи объясняют, что это положение для ребенка - символ отчаяния, он начинает постоянно сутулиться, что указывает на егоподсознательное желание спрятаться, быть менее заметным. Другая возможная причина искривления позвоночника - свет, падающий слева. Недостаточно освещенная комната заставляет детей наклоняться ниже над тетрадями и учебниками. Специалисты говорят, что дома, как и в школе, ребенок должен делать 15-минутные перерывы каждые 45 минут обучения, чтобы изменить свое положение.

Своевременное лечение - залог успеха

Диагностировать сколиоз в домашних условиях –вполне возможно, считает Валерий Павленко, кинезитерапевт, главный врач Медицинского центра доктора Бубновского: «Попросите ребенка встать к вам спиной и расслабиться (пусть он примет привычную для него позу). Первый признак сколиоза, на который следует обратить внимание, - ухо должно находиться на одном уровне с плечом; если расстояние разное или одно ухо выше другого - это симптом шейного сколиоза. Второй признак - разная высота плеч, лопаток, разная выпуклость лопаток, разные зазоры между руками и бедрами (особенно, если одна рука лежит на бедре, а другая - нет). Если вы заметили любую асимметрию у ребенка, скорее всего - это сколиоз, и справиться с ним может только врач, именно он определит степень заболевания, место развития и назначит соответствующее лечение».

Для лечения сколиоза в Центре доктора Бубновского разработана уникальная и эффективная система упражнений на многофункциональных тренажерах, позволяющая мягко и безболезненно устранить деформации позвоночника. Каждому ребенку подбирается индивидуальный комплекс упражнений.