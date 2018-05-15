Рассеянный склероз является хроническим аутоиммунным заболеванием центральной нервной системы.

В США разрешено применение финглимода для лечения детей с рассеянным склерозом.

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Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрила применение финглимода для лечения рецидивирующих форм рассеянного склероза у детей и подростков, сообщает Reuters.

Финглимод (торговое наименование Гилениа) стал первым препаратом, разрешенным FDA для применения среди детей.

Рассеянный склероз является хроническим аутоиммунным заболеванием центральной нервной системы, которое приводит к неврологической инвалидизации у молодых взрослых.