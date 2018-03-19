Пересадка стволовых клеток может спасти пациентов с рассеянным склерозом - результаты исследования

Год спустя в группе пациентов, которым были пересажены стволовые клетки, только у одного пациента произошел рецидив.

Исследование, проведенное международной группой медиков, показало, что пересадка стволовых клеток пациенту с рассеянным склерозом может остановить развитие болезни и избавить от симптомов. В исследовании принимали участие около 100 пациентов в больницах Чикаго (США), Шеффилда (Великобритания), Уппсалы (Швеция) и Сан-Паулу (Бразилия), сообщает BВС. Читайте такжеУченые назвали вид спорта, который замедляет процессы старения Все пациенты страдают возвратно-ремиттирующим рассеянным склерозом, при котором за приступами и обострениями следует период ремиссии. Половина пациентов прошла пересадку стволовых клеток, половина получала препараты. Год спустя в группе пациентов, которым были пересажены стволовые клетки, только у одного пациента произошел рецидив. Во второй группе рецидив наступил у 39 пациентов. Три года спустя исследователи наблюдали ухудшение симптомов во второй группе и частичное исчезновение симптомов в первой группе.

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