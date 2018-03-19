Пересадка стволовых клеток может спасти пациентов с рассеянным склерозом - результаты исследования

10:29, 19 марта 2018
Зарубежные новости
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В исследовании принимали участие около 100 пациентов в больницах Чикаго (США), Шеффилда (Великобритания), Уппсалы (Швеция) и Сан-Паулу (Бразилия), сообщает BВС.

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Все пациенты страдают возвратно-ремиттирующим рассеянным склерозом, при котором за приступами и обострениями следует период ремиссии.

Половина пациентов прошла пересадку стволовых клеток, половина получала препараты.

Год спустя в группе пациентов, которым были пересажены стволовые клетки, только у одного пациента произошел рецидив. Во второй группе рецидив наступил у 39 пациентов. Три года спустя исследователи наблюдали ухудшение симптомов во второй группе и частичное исчезновение симптомов в первой группе.

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Теги: #стволовые клеткии#новейшие медицинские технологии#рессеянный склероз