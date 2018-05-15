Вакцина, разработанная компанией MSD в 2016 году, продемонстрировала свою эффективность в клинических исследования.

В Конго разрешили использовать против лихорадки Эбола экспериментальную вакцину.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила от правительства Конго разрешения на импорт и использование экспериментальной вакцины против лихорадки Эбола, сообщает Reuters.

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Вспышка лихорадки Эбола в Конго уже привела к 39 случаям заражения, 19 заболевших скончались. Специалисты ВОЗ выявили более 390 человек, контактировавших с инфицированными пациентами. Ожидается, что вакцинация будет запущена уже на следующей неделе.

Вакцина, разработанная компанией MSD в 2016 году, продемонстрировала свою эффективность в клинических исследования, однако еще не была зарегистрирована контрольными органами. Использование вакцины в Конго осложнено строгими требованиями к условиям хранения препарата: для сохранения эффективности средства необходимо поддерживать температуру -60-80 градусов Цельсия.