В Конго зафиксировали первую смерть из-за инфицирования вирусом Эбола

Это уже девятая вспышка смертельной лихорадки в Конго.

Власти Конго заявили о первом подтвержденном случае смерти в результате новой вспышки вируса Эбола на северо-западе страны, у более 10 человек диагностировано заболевание.

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) также сообщило о новых случаях инфицирования вирусом Эбола , сообщает dw.com . В четверг, 10 мая, министерство известило об одном подтвержденном смертельном случае вследствие новой вспышки инфекционного заболевания, передает информагентство Reuters. Так же в ведомстве африканской страны сказали, что вирус был подтвержден еще у 11 человек.

Читайте такжеУченые заявили, что организм человека может стать неуязвимым ко всем вирусам и онкозаболеваниям

Недавно сообщалось о смерти 17 жителей одной из деревень на северо-западе страны. Они были среди более 20 человек, у которых наблюдались симптомы, похожие на лихорадку Эбола. Однако проведенная проверка не подтвердила наличие возбудителей опасной инфекционной болезни у этих людей, сообщили власти.