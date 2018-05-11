В Конго зафиксировали первую смерть из-за инфицирования вирусом Эбола
Власти Конго заявили о первом подтвержденном случае смерти в результате новой вспышки вируса Эбола на северо-западе страны, у более 10 человек диагностировано заболевание.
Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) также сообщило о новых случаях инфицирования вирусом Эбола, сообщает dw.com. В четверг, 10 мая, министерство известило об одном подтвержденном смертельном случае вследствие новой вспышки инфекционного заболевания, передает информагентство Reuters. Так же в ведомстве африканской страны сказали, что вирус был подтвержден еще у 11 человек.
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Недавно сообщалось о смерти 17 жителей одной из деревень на северо-западе страны. Они были среди более 20 человек, у которых наблюдались симптомы, похожие на лихорадку Эбола. Однако проведенная проверка не подтвердила наличие возбудителей опасной инфекционной болезни у этих людей, сообщили власти.
Это уже девятая вспышка смертельной лихорадки в Конго. Последняя была зафиксирована в прошлом году. Два года назад в Западной Африке завершился самая тяжелая вспышка этой болезни со времени, когда вирус был обнаружен в 1970-х годах. За несколько лет до этого в таких странах, как Гвинея, Сьерра-Леоне и Либерия, от вируса Эбола погибли более 11,3 тысячи человек, еще 28,6 тысячи были инфицированы.