ВОЗ объявила войну трансжирам (видео)

10:47, 15 мая 2018
Зарубежные новости
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Трансжиры увеличивают срок хранения продуктов и имеют канцерогенное воздействие / Фото: УНИАН

В ВОЗ убеждены, что новая стратегия спасет жизни десятки тысяч людей, пишет ТСН .

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Трансжиры используются при жарке пищи и снеков, они увеличивают срок хранения продуктов, и одновременно имеют канцерогенное воздействие.

У людей, которые их потребляют на 20 процентов возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Бороться с трансжирами ВОЗ планирует и с помощью законодательных запретов и пропагандой здоровых альтернатив. 

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Теги: #здоровое питание#сердечно-сосудистые заболевания#профилактика болезней