ВОЗ объявила войну трансжирам (видео)

Бороться с трансжирами ВОЗ планирует и с помощью законодательных запретов.

ВОЗ разработала план борьбы с трансжирами.

В ВОЗ убеждены, что новая стратегия спасет жизни десятки тысяч людей, пишет ТСН .

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Трансжиры используются при жарке пищи и снеков, они увеличивают срок хранения продуктов, и одновременно имеют канцерогенное воздействие.