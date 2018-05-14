Медики предупреждают, что уборка с помощью моющих средств очень вредна для здоровья (видео)

Европейские ученые 20 лет наблюдали за несколькими тысячами женщин, которые регулярно дома или на работе убирали со специальными средствами чистки.

Медики предупреждают, что уборка с помощью моющих средств очень вредны для здоровья.

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Уборка с моющими средствами вредит здоровью не меньше, чем курение. Европейские ученые 20 лет наблюдали за несколькими тысячами женщин, которые регулярно дома или на работе убирали со специальными средствами чистки, пишет ТСН .

Как результат - их легкие похожи на легкие курильщика с 20-летним стажем. А все потому, что органы дыхания поражает мелкая пыль от бытовой химии.

Врачи отмечают , что ароматы лишь маскируют наличие вредных для дыхательной системы веществ. В большинстве моющих средствах есть много опасных химических соединений, которыми наполняется воздух в доме после уборки.

"Основными вредными компонентами являются три составляющие. Это хлорсодержащие вещества. Вторым вредным компонентом моющих средств являются поверхностно-активные вещества и фосфаты", - рассказывает торакальный хирург Юрий Межибовский.

Сами по себе фосфаты не страшны, но они стимулируют проникновение в кровь синтетически-активных веществ, в результате приводит к ослаблению иммунитета и поражения внутренних органов.

"Во-первых - это все-таки токсическое воздействие. То есть человек как бы отравляется. Возникает раздражение слизистых, появляется кашель. Имеют место хронические заболевания: аллергические. Также и хронические обструктивные заболевания, сердечно-сосудистые", - объясняет хирург.

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