Медики предупреждают, что уборка с помощью моющих средств очень вредна для здоровья (видео)
Медики предупреждают, что уборка с помощью моющих средств очень вредны для здоровья.
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Уборка с моющими средствами вредит здоровью не меньше, чем курение. Европейские ученые 20 лет наблюдали за несколькими тысячами женщин, которые регулярно дома или на работе убирали со специальными средствами чистки, пишет ТСН .
Как результат - их легкие похожи на легкие курильщика с 20-летним стажем. А все потому, что органы дыхания поражает мелкая пыль от бытовой химии.
Врачи отмечают, что ароматы лишь маскируют наличие вредных для дыхательной системы веществ. В большинстве моющих средствах есть много опасных химических соединений, которыми наполняется воздух в доме после уборки.
"Основными вредными компонентами являются три составляющие. Это хлорсодержащие вещества. Вторым вредным компонентом моющих средств являются поверхностно-активные вещества и фосфаты", - рассказывает торакальный хирург Юрий Межибовский.
Сами по себе фосфаты не страшны, но они стимулируют проникновение в кровь синтетически-активных веществ, в результате приводит к ослаблению иммунитета и поражения внутренних органов.
"Во-первых - это все-таки токсическое воздействие. То есть человек как бы отравляется. Возникает раздражение слизистых, появляется кашель. Имеют место хронические заболевания: аллергические. Также и хронические обструктивные заболевания, сердечно-сосудистые", - объясняет хирург.
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Как уберечься от влияния вредных веществ в моющих средствах? Простой альтернативой является поиск и приобретение дорогих, но экологически чистых средств. Также во время уборки следует придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, попросите присутствующих покинуть комнату во время уборки. Особенно это касается пожилых людей, детей и аллергиков. Во-вторых, во время уборки обязательно надевайте маску или респиратор. По возможности, старайтесь не вдыхать химические средства. В-третьих, пользуйтесь перчатками чтобы предотвратить попадание вредных веществ через кровь. Напоследок, не забудьте полностью проветрить комнату. Желательно до полного исчезновения запаха.