Ежедневное употребление аспирина почти вдвое увеличивает риск развития меланомы у мужчин.

Исследование показало, что аспирин может спровоцировать развитие самой агрессивной формы рака - меланомы.

Ученые выяснили, что ежедневное употребление аспирина практически вдвое увеличивает риск развития меланомы у мужчин, пишет Science Daily .

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Исследователи использовали данные почти 200 000 человек в возрасте от 18 до 89 лет, у которых не было меланома. Из них выделили группу тех, кто принимал аспирин ежедневно в течение года и более с периодом последующего наблюдения не менее пяти лет.

У мужчин, которые употребляли аспирин регулярно, риск развития меланомы оказался в 1,83 раза выше, чем у других участников исследования. При этом у женщин аналогичной зависимости ученые не зафиксировали.