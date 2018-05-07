Исследование показало, что аспирин может спровоцировать развитие самой агрессивной формы рака
Исследование показало, что аспирин может спровоцировать развитие самой агрессивной формы рака - меланомы.
Ученые выяснили, что ежедневное употребление аспирина практически вдвое увеличивает риск развития меланомы у мужчин, пишет Science Daily .
Читайте такжеМедики рассказали о последствиях углеводной диеты
Исследователи использовали данные почти 200 000 человек в возрасте от 18 до 89 лет, у которых не было меланома. Из них выделили группу тех, кто принимал аспирин ежедневно в течение года и более с периодом последующего наблюдения не менее пяти лет.
У мужчин, которые употребляли аспирин регулярно, риск развития меланомы оказался в 1,83 раза выше, чем у других участников исследования. При этом у женщин аналогичной зависимости ученые не зафиксировали.
По мнению одного из авторов исследования Беатрис Нардоне, этот факт может объясняться тем, что организм мужчин вырабатывает меньше защитных ферментов.