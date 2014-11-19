Длительное использование мобильных телефонов повышает риск развития глиомы

В новой работе были объединены данные из двух исследований случай-контроль, в которых наличие опухоли подтверждалось гистопатологическими методами. В первой работе диагноз у пациентов возраста от 20 до 80 лет должен был быть установлен с 1997 по 2003 годы, а во второй - у больных в возрасте от 18 до 75 - с 2007 по 2009. Оба исследования проводились на базе одних и тех же шести онкологических центров в Швеции. Контрольная группа составлялась из людей того же пола и сравнимого возраста, случайным образом отобранных из национального регистра населения (Swedish Population Registry). Уровень воздействия мобильных телефонов и стационарных беспроводных телефонов оценивался у всех участников по опроснику.

В анализ были включены 1498 случаев злокачественных опухолей мозга. Средний возраст больных составил 52 года. У большинства больных (92%) была обнаружена глиома, в половине случаев гистологический тип глиомы был наиболее злокачественным - астроцитома IV степени (мультиформная глиобластома). Группу контроля составили 3530 человек со средним возрастом 54 года.

По результатам анализа риск развития глиомы повышался при использовании в течение 1 года и более мобильного и беспроводного телефона с учетом возраста обнаружения диагноза, пола, социоэкономического статуса и даты диагноза. Наибольший риск был у людей, которые пользуются телефонами 25 лет и более. Риск был выше для беспроводных телефонов и повышался при увеличении ежедневного времени использования. При одностороннем использовании телефона опухоли чаще развивались в височной доле на ипсилатеральной стороне.

Всемирное распространение беспроводных устройств для коммуникации привело к увеличению воздействия электромагнитных полей с частотой радио на организм. При использовании телефонов наиболее подвержен их влиянию головной мозг, особенно со стороны расположения аппарата. Авторы работы рекомендуют чаще отправлять текстовые сообщения, а не звонить, и использовать устройства хендс-фри и громкую связь.

Ремедиум