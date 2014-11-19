Отказ от курения снижает риск смерти даже у набравших вес - ученые

Такие выводы были озвучены на American Heart Association's Scientific Sessions 2014 по итогам исследования нескольких тысяч человек в Японии в период с 1997 года по 2003 год. "Бросившие курить имели значительно более низкий риск смерти по сравнению с курильщиками, независимо от изменения веса после прекращения курения", — приводятся в сообщении слова ведущего автора исследования, доктора медицинских наук Хисако Цудзи.

Согласно исследованию, среди тех, кто не набрал вес после того, как бросил курить, риск смерти был на 34% ниже, чем среди курильщиков. Среди тех, чей вес вырос на не более чем два килограмма, смертность снизилась на 49% по сравнению с курильщиками, а у тех, чей вес вырос более чем на два килограмма после отказа от употребления никотина, риск смерти снизился на 26%.

РИА Новости