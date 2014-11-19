Отказ от курения снижает риск смерти даже у набравших вес - ученые
Люди, набравшие вес после того, как бросили курить, имеют меньший риск смерти, чем курильщики
Такие выводы были озвучены на American Heart Association's Scientific Sessions 2014 по итогам исследования нескольких тысяч человек в Японии в период с 1997 года по 2003 год. "Бросившие курить имели значительно более низкий риск смерти по сравнению с курильщиками, независимо от изменения веса после прекращения курения", — приводятся в сообщении слова ведущего автора исследования, доктора медицинских наук Хисако Цудзи.
Согласно исследованию, среди тех, кто не набрал вес после того, как бросил курить, риск смерти был на 34% ниже, чем среди курильщиков. Среди тех, чей вес вырос на не более чем два килограмма, смертность снизилась на 49% по сравнению с курильщиками, а у тех, чей вес вырос более чем на два килограмма после отказа от употребления никотина, риск смерти снизился на 26%.