Что полезнее: говядина или курица

Для того чтобы снизить риск развития рака груди, надо заменить красное мясо курицей. К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы здравоохранения, пишет infosmi.net.

Удаление из ежедневного рациона женщины порции красного мяса и замена его курицей позволяет почти на 20% снизить риск развития рака молочной железы, как установили эксперты из Гарварда. А каждая дополнительная порция баранины или переработанного мяса, вроде сосисок и колбасы, увеличивает опасность развития самого распространенного женского рака.

Американские исследователи наблюдали за рационом тысяч женщин, чтобы определить, существуют ли диетические факторы, увеличивающие риск рака молочной железы. Оказалось, что достаточно заменить всего одну порциюкрасного мяса (один хот-дог, 85 г или три ломтика жареной говядины) на курицу, как опасность болезни падает на 17%. Дополнительно на 14% риск рака груди можно понизить, если заменить красное мясо комбинацией из рыбы, курицы, орехов и бобов.

Данное воздействие еще более заметно в отношении женщин в постклимактерическом периоде. В их случае замена красного мяса на курицу позволяет понизить опасность развития болезни на 25%. В исследовании приняли участие 88 803 женщины, а его продолжительность составила более 20 лет. Связь между красным мясом и раком груди обуславливается тем, что в этом продукте достаточно высоко содержание насыщенного жира, который повышает уровень холестерина и гормонов, вызывающих опухоли.

Когда красное мясо готовят при высокой температуре, как это бывает с шашлыками или с барбекю, то вредные ингредиенты в нем высвобождаются. Опасным бывает поглощение мяса в молодом возрасте, так как это увеличивает риск развития рака груди в более зрелом периоде.