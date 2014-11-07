Красное мясо может навредить сердцу и сосудам

Предыдущие исследования показали, почему красное мясо способствует развитию атеросклероза. Бактерии в кишечнике превращают L-карнитин, питательное вещество, содержащееся в красном мясе, в соединение под названием триметиламин. Он, в свою очередь, становится триметиламин-N-оксидом (TMAO), который и вызывает развитие атеросклероза, рассказываетmeddaily.ruсо ссылкой на Zee News.

Недавно исследователи обнаружили другой метаболит, гамма-бутиробетаин, который тоже образуется с участием кишечных бактерий после того, как L-карнитин попадает в организм. Он также способствует развитию атеросклероза. Гамма-бутиробетаин, вероятно, даже опаснее, потому что его в 1000 раз большее, чем триметиламина. Кроме того, он может превращаться в триметиламин и TMAO.

Так, открытие ученых предлагает новые мишени для профилактики атеросклероза. Вероятно, при правильном вмешательстве можно будет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволит любителям стейков есть красное мясо и не беспокоиться о своем здоровье.