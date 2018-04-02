Оптимисты менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний - исследование

Люди, часто пребывающие в хорошем настроении, имеют более здоровое сердце.

Исследование американсикх ученых доказало, что оптимисты менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Для научной работы были использованы данные о 4,9 тысячи жителей США латиноамериканского происхождения. По мнению ученых, эта группа наиболее уязвима, так как не все знают английский, а найти испаноязычного врача бывает нелегко, сообщает BMJ Open.

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Все они были разделены на группы в зависимости от индекса массы тела, подвижности, уровня глюкозы в плазме, кровяного давления.

Уровень оптимизма у добровольцев измерялся при помощи специального теста. Выяснилось, что оптимистичные люди значительно реже жалуются на сердце. Те, кто часто пребывает в хорошем настроении, имеют более здоровое сердце.