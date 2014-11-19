Рыбий жир спасет от головной боли

Если вас болит голова, а таблетки уже надоели - дополните рацион одним продуктом, пишет "Страна Здоровья".

Рыбий жир и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты имеют выраженный противовоспалительный и обезболивающий эффект.

Поэтому жирная морская рыба - это один из тех продуктов, который улучшает самочувствие при появлении цефалгии - самого обычного головной боли.

Так что лосось, форель, хек, осетрина, пангасиус - вот сорта рыбы, которые должны быть в рационе, если вы страдаете от головной боли.

Кроме того, улучшить самочувствие помогут вода и почечные чаи. Вода, желательно негазированная, а также чай почечный или почечно-желудочный, например, медвежьи ушки и зверобой, усиливают почечную фильтрацию, чтобы органы выделения быстрее выводили из организма продукты-триггеры, которые приводят к появлению головной боли.