ВОЗ выдала новое руководство по грудному вскармливанию в медицинских учреждениях

У детей и подростков, находившихся на грудном вскармливании, с меньшей вероятностью появляется избыточная масса тела и развивается ожирение.

В апреле 2018 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ выпустили новое руководство по расширению содействия практике грудного вскармливания в медицинских учреждениях, оказывающих услуги матерям и новорожденным, которое содержит 10 рекомендаций. Благодаря грудному вскармливанию всех детей в первые 2 года жизни можно было бы ежегодно спасать более 820 тыс. детей в возрасте до 5 лет.

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Раннее начало грудного вскармливания, в течение первого часа после родов, защищает новорожденных от инфекций и снижает их смертность. Ранее начало грудного вскармливания позволяет повысить вероятность его успешного продолжения. Исключительное грудное вскармливание в течение 6 мес имеет многочисленные преимущества для ребенка и матери. Главное из них — это защита от желудочно-кишечных инфекций и недостаточности питания, отмечаемых не только в развивающихся, но и в индустриально развитых странах.

Кроме того, грудное молоко является важным источником энергии и питательных веществ для детей в возрасте 6–23 мес. С его помощью можно удовлетворить половину или более потребностей в энергии ребенка в возрасте 6–12 мес и ⅓ потребностей ребенка в возрасте 12–24 мес. Грудное молоко является также важнейшим источником энергии и питательных веществ во время болезни и способствует снижению смертности среди детей с недостаточностью питания.

У детей и подростков, находившихся на грудном вскармливании, с меньшей вероятностью появляется избыточная масса тела и развивается ожирение.

Грудное вскармливание критически важно для здоровья ребенка на протяжении всей его жизни. Оно также способствует снижению расходов медицинских учреждений, семей и правительств. Грудное вскармливание в первый час после родов обеспечивает защиту новорожденного от инфекций и спасает его жизнь. Дети грудного возраста подвергаются повышенному риску смерти от диареи и других инфекций в случае, если они лишь частично находятся или не находятся вообще на грудном вскармливании. Кроме того, грудное вскармливание повышает коэффициент умственного развития, уровни подготовки к школе и показатели ее посещаемости и связано с более высоким уровнем дохода в зрелом возрасте. Оно также снижает риск развития рака молочной железыу матери.

«Грудное вскармливание спасает человеческие жизни. Оно позволяет детям оставаться здоровыми в первые дни жизни и сохраняет свое воздействие на их здоровье и в зрелом возрасте, — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Х. Фор. — Но для грудного вскармливания необходимы поддержка, поощрение и руководство. При надлежащем осуществлении этих 10 основных шагов мы сможем значительно улучшить показатели грудного вскармливания в мире и дать детям по возможности наилучший жизненный старт».

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В новом руководстве изложены практические шаги, которые необходимо предпринять странам для защиты, содействия и поддержки грудного вскармливания в медицинских учреждениях, обслуживающих матерей и новорожденных. Они обеспечивают безотлагательную платформу в рамках системы здравоохранения, с помощью которой матери могут начинать грудное вскармливание в течение первого часа после родов и осуществлять исключительное грудное вскармливание в течение 6 мес.

В руководстве указывается, какую изложенную в письменном виде политику относительно грудного вскармливания должны иметь больницы, какими должны быть области компетенции персонала и дородовые и послеродовые меры вмешательства, включая оказание матерям поддержки в отношении грудного вскармливания. В нем также содержатся рекомендации в отношении ограниченного использования заменителей грудного молока, пребывания матери и ребенка в одной палате, кормления с учетом реакции ребенка, обучения родителей в области использования бутылочек и сосок и оказания поддержки при выписке матери с ребенком из больницы.