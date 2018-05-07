В США ребенок вышел из комы, когда родители подписали согласие на посмертное донорство его органов

Врачи утверждали, что кислородное голодание повредило мозг ребенка.

В США 13-летний мальчик вышел из комы, когда родители уже подписали согласие на посмертное донорство его органов

Трентон Мак Кинли (Trenton McKinley) из штата Алабама попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой около двух месяцев назад: небольшой прицеп для трейлера, в котором он сидел, перевернулся и ударил ребенка по голове. Доктора заявили, что мальчик «никогда не станет снова нормальным», пишет Fox News.

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Врачи утверждали, что кислородное голодание повредило мозг ребенка, «поэтому если он и выживет, то останется прикованным к аппарату жизнеобеспечения». После этих слов родители решили подписать согласие на передачу органов мальчика нуждающимся в них детям.

Однако за день до того, как Трентона должны были отключить от аппарата искусственного кровообращения, он неожиданно начал дышать, встал с кровати и смог общаться, используя сложные предложения. Сейчас у мальчика каждый день случаются припадки, и он страдает от головных болей. Юный американец верит, что побывал в раю: «Я был среди поля и шел вперед. Меня однозначно спас бог, даже доктора так говорят».