В Англии в ходе одной операции ребенку пересадили пять жизненно важных органов (видео)

Маленькому пациенту пересадили две донорские почки, печень, тонкий кишечник и поджелудочную.

В Англии в ходе одной хирургической операции ребенку пересадили пять жизненно важных органов.

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В детской больнице Бирмингема 7-летнему мальчику пересадили две донорские почки, печень, тонкий кишечник и поджелудочную, пишет ТСН.

Благодаря этому впервые в своей жизни мальчик смог глотать пищу, а не получать ее через зонд.