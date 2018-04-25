В Англии в ходе одной операции ребенку пересадили пять жизненно важных органов (видео)
11:12, 25 апреля 2018Зарубежные новости
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Маленькому пациенту пересадили две донорские почки, печень, тонкий кишечник и поджелудочную.
В Англии выполнили уникальную трансплантологическую операцию / therapia.ua
В Англии в ходе одной хирургической операции ребенку пересадили пять жизненно важных органов.
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В детской больнице Бирмингема 7-летнему мальчику пересадили две донорские почки, печень, тонкий кишечник и поджелудочную, пишет ТСН.
Благодаря этому впервые в своей жизни мальчик смог глотать пищу, а не получать ее через зонд.
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