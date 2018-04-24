Чем грозит недостаток витамина D: комментарии медиков

Из клинических наблюдений известно, что недостаток витамина D является неблагоприятным фактором для развития тяжелых заболеваний.

Недостаток витамина D грозит развитием тяжелых заболеваний.

Сотрудники Калифорнийской медицинской школы в Сан-Диего в течение почти 10 лет наблюдали за динамикой состояния здоровья более 900 пожилых людей (средний возраст 74 лет) во время регулярных осмотров в клинике, пишет The Deccan Chronicle.

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Изначально это были относительно здоровые пациенты, без признаков диабета и даже предиабета – состояния, предшествующего заболеванию. У них замеряли уровни витамина D и глюкозы в крови, а также оценивали толерантность к глюкозе. Со временем у 47 пациентов развился диабет, а еще у 337 были зарегистрированы первые намеки на развитие недуга, то есть предиабет. При этом возникновение склонности к заболеванию было связано с недостатком витамина D.

По данным ученых, у лиц с уровнем витамина D ниже 30 нанограмм на миллилитр риск заболеть диабетом был почти в 5 раз выше, чем у людей с уровнем 50 нг/мл и выше.