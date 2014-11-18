Средства для похудения приводят к набору лишнего веса

Многие люди стремятся быстро решать свои проблемы. Поэтому так привлекательны таблетки для похудения, помогающие сбросить вес в короткий срок. Эксперты отмечают, что продажа и потребление подобных средств в настоящее время достигли рекордно высоких уровней. Вероятно, это связано с распространением эпидемии ожирения, пишет meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Новое исследование, проведенное учеными из Государственного Университета Пенсильвании, колледжа Дартмут и Пенсильванского университета, показало: неверное представление о таблетках для похудения может привести не к потере, а к набору веса. Иногда подобная стратегия поощряет нежелательное поведение и имеет парадоксальный эффект. В ходе исследования участники могли есть сколько угодно шоколадного печенья. Части добровольцев заранее рассказали о новом мощном средстве для похудения. Люди, верившие в существование новой таблетки, съедали значительно больше печенья (до 30 штук). Чем калорийнее было печенье, тем больше ели добровольцы, которым рассказали о чудо-таблетке.

Так, люди, которым нужно сбросить вес, предпочитают использовать средства для быстрого похудения. Согласно данным исследования, такие таблетки могут увеличить потребление нездоровой пищи. Однако также ученые выяснили: когда людям предлагали забыть о рекламе и найти реальную информацию о средстве, это снижало их ложные ожидания, и они начинали вести себя более рационально. По мнению ученых, выводы касаются и тех людей, которые, пытаясь улучшить свое материальное положение, становятся жертвами мошенников, сулящих быстрое решение финансовых проблем.