Средства для похудения приводят к набору лишнего веса
Люди, которым нужно сбросить вес, предпочитают использовать средства для быстрого похудения. Но такие таблетки могут увеличить потребление нездоровой пищи
Многие люди стремятся быстро решать свои проблемы. Поэтому так привлекательны таблетки для похудения, помогающие сбросить вес в короткий срок. Эксперты отмечают, что продажа и потребление подобных средств в настоящее время достигли рекордно высоких уровней. Вероятно, это связано с распространением эпидемии ожирения, пишет meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.
Новое исследование, проведенное учеными из Государственного Университета Пенсильвании, колледжа Дартмут и Пенсильванского университета, показало: неверное представление о таблетках для похудения может привести не к потере, а к набору веса. Иногда подобная стратегия поощряет нежелательное поведение и имеет парадоксальный эффект. В ходе исследования участники могли есть сколько угодно шоколадного печенья. Части добровольцев заранее рассказали о новом мощном средстве для похудения. Люди, верившие в существование новой таблетки, съедали значительно больше печенья (до 30 штук). Чем калорийнее было печенье, тем больше ели добровольцы, которым рассказали о чудо-таблетке.
Так, люди, которым нужно сбросить вес, предпочитают использовать средства для быстрого похудения. Согласно данным исследования, такие таблетки могут увеличить потребление нездоровой пищи. Однако также ученые выяснили: когда людям предлагали забыть о рекламе и найти реальную информацию о средстве, это снижало их ложные ожидания, и они начинали вести себя более рационально. По мнению ученых, выводы касаются и тех людей, которые, пытаясь улучшить свое материальное положение, становятся жертвами мошенников, сулящих быстрое решение финансовых проблем.