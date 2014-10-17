Не нужно бояться строгих диет и резкого похудения

Когда нужно сбросить вес и надолго сохранить результат, обычно советуют медленно и постепенно идти к цели. Но, согласно новому исследованию, быстрое снижение веса может быть эффективнее, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Более того, такой подход снижает риск повторного набора веса. И не стоит бояться, что при жесткой диете вы лишаете организм важных веществ.

Сторонники быстрого снижения веса провели исследование с участием тучных людей, которым предложили либо 12-недельный курс снижения веса или 36-недельное постепенное похудение. Согласно первой схеме, люди питались только заменителями еды (400-800 калорий в день). А вот при постепенном похудении требовалось уменьшить калорийность рациона на 500 калорий (с 2500 до 2000 для женщин). Добровольцы, скинувшие более 12,5% от веса тела, далее были переведены на трехлетний режим питания, призванный поддержать вес.

В итоге 4 из 5 человек, сидевших на жесткой диете, смогли добиться желаемого результата. Тем же могли похвастаться лишь 50% людей из второй группы. Первая группа реже потом набирала вес, хотя в целом обе группы набрали примерно 71% от скинутых килограммов. По мнению экспертов, жесткие диеты из-за быстрого похудения могут поддерживать мотивацию в людях, желающих получить нормальный вес. Чтобы обезопасить себя от авитаминоза, сидя на такой диете, лучше принимать БАДы.