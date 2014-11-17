Ультразвук способствует скорейшему приживлению кожных трансплантатов

Используемый прибор, которые производит компания Celleration, уже одобрен Администрацией по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания США. Метод используется для лечения диабетических язв и других видов ран.

В данном исследовании участвовали 32 пациента, у которых была проведена пересадка расщепленного кожного лоскута. Все они получали обычное лечение ран, ежедневные перевязки с гидроколлоидными материалами. У пациентов, отобранных случайным пациентов (половина от всех участников), проводилось лечение ультразвуком.

У большинства больных были ожоги. Медиана площади раны составляла 119 см2. Демографические характеристики обеих групп были сходными, но в контрольной группе больше участников страдали депрессией или тревогой.

В качестве проводника ультразвуковых волн частотой 40 кГц использовался стерильный физиологический раствор. Процедура продолжалась 15 минут.

Двое больных из группы лечения досрочно прекратили участие в исследовании. Один из пациентов из-за дискомфорта при процедуре от самого ультразвука, а второй из-за неудобств с расположением аппарата относительно раны.

Были получены положительные результаты - в группе лечения ультразвуком почти в два раза сократилось время до выписки (12,1 день по сравнению с 21,3 дня в группе контроля), уменьшились сроки полной эпителизации раны, было меньше болевых ощущений и зуда.

Авторы рассчитывают на расширение показаний к использованию устройства.

remedium.ru