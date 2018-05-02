Чем полезен чеснок: результаты нового исследования

Употребление чеснока может снизить риск развития некоторых видов рака.

Употребление чеснока способно снизить риск развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, выяснили ученые из Ноттингемского университета в Великобритании.

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Полезный эффект чеснока для организма изменяется в зависимости от способа приготовления, однако ученые еще не пришли к выводу о том, какой из них является наилучшим, пишет Trends in Pharmacological Sciences.

По словам ученых, в чесноке серосодержаться компоненты, которые могут изменять в клетках и тканях человека количество, так называемых, сигнальных молекул газообразных веществ, которые вызывают физиологические и биохимические процессы и участвуют в их регуляции.