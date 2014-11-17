В Москве пройдёт шествие против сокращения медработников и больниц

В мэрию Москвы подано уведомление о проведении 30 ноября шествия против сокращения медработников и больниц, аналогичные акции планируется провести в 40 регионах России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конфедерации труда России, заявители акции - движение «Вместе - за достойную медицину!».

В середине октября на Российском медицинском сервере был опубликован план-график реформы медицины в Москве, предусматривающий закрытие 28 медицинских учреждений, в том числе 15 больниц, и увольнение около 7 тис. сотрудников.

Сообщается, что в Москве уже началась первая волна сокращений медработников. При этом, как отмечают в профсоюзе медработников «Действие», она идет с многочисленными грубейшими нарушениями законодательства. Врачей и медсестер под давлением пытаются принудить увольняться с формулировкой по «собственному желанию» или «по соглашению сторон», чтобы не выплачивать положенное двухмесячное пособие.

«В большинстве случаев незаконные нарушения этой волны можно будет легко оспорить в суде. Но в дальнейшем людей все равно будут пытаться увольнять. Наша задача – сохранить и сами медучреждения и доступность качественной медицинской помощи для населения», - сказал оргсекретарь профсоюза медработников “Действие” Андрей Коновал.

Как напоминают в профсоюзе, на 2015 год запланировано снижение финансирования здравоохранения в федеральном бюджете с 480 до 390 млрд. руб., хотя за последние годы доля расходов и так снизилась всего до 3,4%.

Коновал считает, что если уличный протест пойдет по нарастающей, то врачи и пациенты имеют все шансы добиться изменения курса в области здравоохранения. «Мы определились со списком региональных координаторов акции уже в 27 населенных пунктах, и этот список продолжает пополняться. К 29-30 ноября мы планируем подготовить акции не менее чем в 40 регионах страны», - сказал он.

В движении «Вместе за достойную медицину» отмечают, что согласно данным мэрии, Москва является третьим городом мира по размеру бюджета. Но на здравоохранение в целом тратиться всего 12%.

«Пусть бюрократы сокращают сами себя! Лишь незначительная часть бюджета богатой Москвы тратится собственно на зарплаты медиков. Зачем ради “оптимизации” закрывать четверть больниц города, если сегодня многим москвичам уже тяжело до них добираться?», - заявила координатор движения “Вместе за достойную медицину” Алла Фролова.

В уведомлении указан маршрут по Никитскому и Тверскому бульварам с непродолжительным митингом в Новопушкинском сквере. Начало акции - в 12:00 напротив здания «Дома журналиста» (Никитский бульвар, 8а).

Аналогичная акция в Москве против сокращения расходов прошла 2 ноября, на митинг вышло 6,5 тыс. участников.