Кофе помогает бороться с последствиями ожирения

Предыдущие исследования показали, что употребление кофе может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. В новом исследовании удалось обнаружить, что полезным эффектом обладает хлорогеновая кислота, которая в больших количествах содержится не только в кофе, но в фруктах и овощах, таких как яблоки, груши, помидоры и голубика.

Исследователи в течение 15 недель кормили группу мышей кормом с высоким содержанием жира, а также дважды в неделю делали им инъекции с раствором CGA. Оказалось, что кислота не только эффективно препятствовала увеличению веса, но и помогала поддерживать нормальный уровень сахара в крови и состояние печени.

По мнению ученых, CGA является мощным антиоксидантом, который уменьшает воспаление, а многие заболевания, возникающие на фоне ожирения, вызваны именно хроническим воспалением. При этом исследователи подчеркивают, что CGA не является панацеей: мыши в ходе эксперимента получали гораздо более высокие дозы кислоты, чем может потребить человек вместе в кофе, фруктами и овощами. Правильное питание и регулярные физические упражнения, как отмечают ученые, по-прежнему остаются лучшим методом борьбы с ожирением.

Тем не менее, исследователи надеются, что на основе кислоты удастся разработать новое лечение, и планируют провести дополнительные исследования, чтобы разработать улучшенную инъекцию CGA для человека.

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